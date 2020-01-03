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На Черниговщине мужчина 2 года насиловал дочь - полиция

13:00, 03 января 2020
Происшествия
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Девочку осмотрел врач и подтвердил факт изнасилования / anthonycarbonepersonalinjurylawyer.com

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Об этом сообщили в ГУ НП в области. Согласно информации, с заявлением в полицию обратились сотрудники службы по делам детей Остерского горсовета и сообщили, что житель Козелецкого района неоднократно вступал в половые отношения со своей малолетней дочерью против ее воли.

14-летнюю пострадавшую осмотрел врач-гинеколог и подтвердил эту информацию. Полиция задержала 34-летнего отца девочки.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Продолжается досудебное расследование.

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Теги: #изнасилование несовершеннолетней#Черниговскаяпогода в Чернигове