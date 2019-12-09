Британский гинеколог снимал женщин на приеме на скрытую в очках камеру

За такие действия суд приговорил его к 14 месяцам тюрьмы.

В Великобритании гинеколог снимал женщин, которые приходили к нему на прием, с помощью скрытой камеры в очках.

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Правоохранители задержали 49-летнего врача Джомо Матурини после того, как на него поступила жалоба от одной из жертв, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail. Во время обыска полицейские нашли 96 видеозаписей, на которых изображены пациентки, которые не подозревают о съемке. Также нашли и 15 фотографий.

Тайна гинеколога раскрылась после того, как на него пожаловалась студентка. В 2016 году Матурин предложил помощь в обучении 19-летней девушке, которая проходила производственную практику на должности медсестры. Позже между ними возникли интимные отношения, в которых они находились два года.

Позже девушка обнаружила на компьютере Джомо ролик, на котором они занимаются сексом. Она рассказала гинекологу, что знает о видео. Тот пригрозил ей, что убьет и покажет эротические кадры ее знакомым, если она обратится в полицию. Девушка испугалась и продолжила встречаться с мужчиной, однако не выдержала давления и рассказала все однокурснице. Вместе они пошли в отделение полиции.

Матурини арестовали в доме его семьи. Суд приговорил его к 14 месяцам тюрьмы.