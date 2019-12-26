В больницах Одессы остаются трое пострадавших в результате пожара в колледже

Завтра состоятся похороны директора Института морской биологии Бориса Александрова, который погиб во время пожара.

В больницах остаются трое пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, один пострадавший находится в ГКБ №1, еще два человека - сотрудники ГСЧС - в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины.

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Как отметил представитель мэрии, сегодня утром состоялось прощание с двумя 16-летними учащимися колледжа - Екатериной Пяночкиной и Юлией Маркиной. Церемония проходила в Валиховском переулке - возле здания морга. Гробы с телами не открывали.

Попрощаться с погибшим пришло много людей - родственники, друзья, товарищи по учебе. После церемонии прощания желающие поехали на автобусах в населенный пункт Красноселка, где должны похоронить Маркину.

Как уточнили УНИАН в мэрии, завтра состоятся похороны директора Института морской биологии Бориса Александрова и его помощницы Галины Иванович, которые погибли во время пожара.

По словам жены директора Лианы Александровой, церемония прощания состоится в помещении факультета биологии Одесского национального университета им. Мечникова.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м. В этом угловом доме размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек (из них 14 были обнаружены во время разборки завалов), пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в связи с пожаром ГБР проводит расследование по факту служебной халатности сотрудников регионального главка ГСЧС (ч. 2 ст. 367 УКУ).

В связи с пожаром уволен начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк.

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. На следующий день суд поместил его под круглосуточный домашний арест.

Правительственная комиссия назвала причиной пожара в колледже возгорание бытового электрооборудования, возникшее на третьем этаже здания.

Эксперты идентифицировали тела всех погибших под завалами, которые образовались в результате пожара.