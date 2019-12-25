Пожар в колледже Одессы: идентифицированы тела всех 16 погибших (видео)

Здание сгоревшего колледжа до сих пор огорожено железным забором.

Ближайшие несколько дней в Одессе будут прощаться со студентами и двумя сотрудниками Института биологии южных морей, которые погибли во время пожара. А сегодня отпели 16-летнего Кирилла Трофимчука. О трагедии семьи этого мальчика слышали все в Одессе — два года назад от онкозаболевания умер его старший брат, которому собрали всем миром деньги на лекарства. Ему также было 16, говорится в ТСН.

«Он маме звонил, сказал, что он задыхается и ребята тоже там были, они все задыхались... Он сказал: «Мамочка, я не знаю, что делать. Я теряю сознание», - в день трагедии рассказывала сестра погибшего парня.

Это последние слова, которые в телефоне услышала мать юноши. Когда произошло возгорание, Кирилл Трофимчук был на 5 этаже, в кабинете информатики. Он успел лишь попрощаться с матерью. Сегодня в храме на соборной площади с Кириллом прощается вся Одесса. Пришли те, кто лично знал парня и те, кто узнал о нем из новостей.

Кирилл в закрытом гробу, огонь очень изуродовал тело. Его отец говорит, семья до последнего будет добиваться наказания для тех, кто виноват в масштабном пожаре. По его мнению это тот, кто проверял колледж на пожарную безопасность, а также преподавательница, которая увидев дым в кабинете, не начала эвакуацию детей, а побежала искать руководство заведения.

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«Она сегодня, будто ничего не случилось, преподает перед теми же студентами, 16, из которых она сожгла, как может этот человек не быть отстраненной от работы», - говорит отец погибшего.

После нескольких экспертиз правоохранители остановились на одной версии пожара - возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. И уже через 5 минут, как на место прибыли первые пожарные, огонь охватил 700 квадратных метров здания. А за несколько часов полностью ее уничтожил. До последнего никто не осмелился сказать, что тех, кто остались внутри, уже нет в живых.

Здание сгоревшего колледжа до сих пор огорожено железным забором. Сюда до сих пор не пропускают транспорт, открыли проход для пешеходов. Десять дней назад отсюда ушли спасатели, проводившие поисковые работы. Но каждый день сюда приходят одесситы и приносят цветы.

К новому году должны похоронить всех погибших. Судьбу сгоревшего здания будут решать уже весной, однако уже точно известно, что в этом квартале установят мемориальную доску в память тех, кто не вышел из горящего колледжа.