ГБР задержала полицейского, который "сливал" данные с ограниченным доступом в РФ

За такие услуги следователь получил средства в сумме 16 тыс. грн.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве задержали следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области во время несанкционированного распространения им информации с ограниченным доступом. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, полицейский незаконно распространял информацию с ограниченным доступом в отношении других лиц, которая сохраняется и обрабатывается в специальных автоматизированных подсистем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за такие услуги следователь получил средства в сумме 16 тыс. грн.

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Следствием установлены неоднократные факты получения стражем средств с территории Российской Федерации - вероятно за распространение информации с ограниченным доступом.

Возбуждено уголовное дело по статье о несанкционированном перехвате или копировании информации в компьютерах, автоматизированных системах, сетях (ч.2 ст.362 УК Украины).