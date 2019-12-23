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В киевском Гидропарке застрелили мужчину: полиция разыскивает злоумышленника

17:43, 23 декабря 2019
Происшествия
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В Киеве застрелили мужчину / фото: facebook.com/zborik14

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители получили сообщение о ранении мужчины. На место прибыли следственно-оперативные группы, кинологи, патрульные и врачи.

"Предварительно установлено, что в результате инцидента мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Сейчас полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства. Также, введена специальная полицейская операция по розыску злоумышленника", - говорится в сообщении.

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Событие зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции, решается вопрос о даче правовой квалификации.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области грабители обстреляли полицейских.

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Теги: #полиция#стрельба#Новости Киевапогода в Киеве