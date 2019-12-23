В киевском Гидропарке застрелили мужчину: полиция разыскивает злоумышленника
На территории столичного Гидропарка в понедельник стреляли в киевлянина, в результате чего тот скончался.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Правоохранители получили сообщение о ранении мужчины. На место прибыли следственно-оперативные группы, кинологи, патрульные и врачи.
"Предварительно установлено, что в результате инцидента мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Сейчас полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства. Также, введена специальная полицейская операция по розыску злоумышленника", - говорится в сообщении.
Читайте такжеПод Киевом произошла стрельба между коммунальщиками и строителями: есть пострадавшие
Событие зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции, решается вопрос о даче правовой квалификации.
Как сообщал УНИАН, в Киевской области грабители обстреляли полицейских.