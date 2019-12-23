В Киеве разоблачили группу псевдоминеров: 15 "минирований" одного ТРЦ

Им уже сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

В Киеве разоблачили группу псевдоминеров торгово-развлекательного центра, которые в течение года 15 раз сообщали о его "минировании".

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Каждый раз по факту сообщения о якобы взрывчатке в ТРЦ в Голосеевском районе правоохранители открывали производства и проводили специальные мероприятия.

По информации полиции, в ходе следствия была установлена причастность к преступлениям четырех человек - организатора, посредника и двух исполнителей, которые своими действиями нанесли ТРЦ убытков на сумму более 3 млн гривен. У фигурантов провели обыски, во время которых изъяли вещественные доказательства - мобильные телефоны и сим-карты.

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Фигурантам сообщили о подозрении в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, им грозит до восьми лет лишения свободы. Организатор взят под стражу на 60 суток с правом внесения залога в 2 млн гривень, трем другим фигурантам назначили домашний арест.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект об усилении уголовной ответственности за ложные сообщения о минировании объектов.