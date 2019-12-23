В Кривом Роге 68-летний пенсионер развращал 5-летнюю родственницу

Подозреваемым оказался 68-летний родственник ребенка.

В Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала пенсионера, который подозревается в развращении 5-летней девочки.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, действия сексуального характера в отношении девочки совершил 68-летний родственник.

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Отмечается, что о совершенном преступлении в полицию 22 декабря сообщили родители ребенка.

Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних).

Злоумышленнику грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.