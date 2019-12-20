Во время бунта в СИЗО Кропивницкого пострадало 25 заключенных

Заключенные получили телесные повреждения – ссадины на ногах и спине. В большинстве случаев – это следы от резиновых дубинок, у двоих - ранения резиновыми пулями.

В следственном изоляторе Кропивницього во время недавнего бунда пострадало 25 заключенных, у двоих - ранения резиновыми пулями.

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Как сообщил корреспонденту УНИАН региональный представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой, заключенные получили телесные повреждения – ссадины на ногах и спине. В большинстве случаев – это следы от резиновых дубинок.

«Двое заключенных получили ранения резиновыми пулями. У одного – в область руки, а в другой – в область живота. Им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает. Из объяснений администрации учреждения, заключенные вышли из камер, несли угрозу и неповиновение работникам, которые осуществляли обыски», – отметил Кошевой.

Он также добавил, что травмы получили 25 арестованных из 500. Сейчас ведется следствие, назначена служебная проверка и органы прокуратуры дадут оценку применению силы по каждому конкретному случаю.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в СИЗО Кропивницкого , произошел бунт, во время которого избили психолога. Состояние здоровья сотрудницы, которая получила телесные повреждения во время бунта в СИЗО Кропивницкого, удовлетворительное.

Региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Кировоградской области Кошевой сразу после визита в следственный изолятор заявил, что ситуация сейчас контролируется администрацией.

Ранее экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький заявил, что в СИЗО Кропивницкого заключенные подняли бунт из-за неудовлетворительной ситуацию.

Сегодня прокуратура Кировоградской области сообщила, что утром 20 декабря во время обысков в следственном изоляторе Кропивницкого было обнаружено большой арсенал запрещенных вещей.

Среди изъятого более 100 литров водки; около полусотни мобильных телефонов; игровые приставки; около 1,5 кг янтаря и устройства для его обработки; ключи от камерных дверей; устройства для осуществления перебросов запрещенных предметов; дрожжи и закваска для самогоноварения; фишки для покера; колюще-режущий и рабочий инструмент; наркотические средства и приспособления для их употребления, десятки колод игральных карт и устройства для нанесения татуировок.