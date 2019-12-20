В Кропивницком СИЗО, где произошел бунт, обнаружили тайник с водкой и ключами от камер

Помимо 100 литров водки в тайнике нашли наркотики, полтора кило янтаря и закваску для самогона.

В Кропивницком следственном изоляторе, где 16 декабря произошел бунт заключенных, обнаружили тайник с запрещенными предметами.

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Об этом сообщает пресс-служба Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Facebook.

«В рамках проведения мероприятий по поддержанию правопорядка в Кропивницком следственном изоляторе работниками ГУИС разоблачен тайник, в котором заключенные хранили большое количество запрещенных предметов», - говорится в сообщении.

В частности, изъято: более 100 литров водки, устройства для нанесения татуировок, 44 мобильных телефона, ключи от камерных дверей, около 1,5 кг янтаря и устройства для его обработки, а также устройства для осуществления перебрасывания запрещенных предметов, дрожжи и закваска для самогоноварения, колюще-режущий и рабочий инструмент, наркотические средства.

«Изъятые запрещенные предметы задокументированы в установленном законодательством порядке, будет проведено служебное расследование. Мероприятия обыска в учреждении продолжаются», - указали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Кропивницком следственном изоляторе заключенные подняли бунт. Также один из них нанес телесные повреждения штатному психологу.

Региональный представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой после поездки в СИЗО заявил, что ситуация контролируется администрацией.

В связи с бунтом в учреждении ввели особый режим.

Прокуратура Кировоградской области возбудила уголовное производство по факту служебной халатности со стороны администрации Кропивницкого СИЗО, повлекшей значительный материальный ущерб (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).