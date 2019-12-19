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В столичном центре творчества маленькая девочка застряла в батарее

17:19, 19 декабря 2019
Происшествия
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В Киеве ребенок застрял рукой в батарее / kyiv.dsns.gov.ua

В юношеском центре творчества на Голосеевском проспекте в Киеве маленький ребенок застрял рукой между секциями батареи отопления. Освобождать его из ловушки прибыли спасатели.

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС в городе Киеве, четырехлетняя Софийка неосторожно упала во время занятий, ее рука застряла в конструкции.

На место прибыли спасатели, которые слили воду из системы и разрезали батарею с помощью специнструментов. Девочка не пострадала.

13 декабря подобный случай произошел в Кривом Роге. Спасатели освободили школьника, который застрял в батарее.

6-летний мальчик игрался в коридоре и из любопытства решил засунуть руку между секций, вытащить ее уже не смог. Не удалось это сделать и учителям – они позвонили на 101.

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Теги: #ребенок#ГСЧСпогода в Киеве