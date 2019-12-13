В Кривом Роге первоклассник застрял в батарее (видео)

Чтобы освободить школьника, вызвали спасателей.

В Кривом Роге спасатели освободили школьника, который застрял в батарее.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ болоте возле столичного Русановского залива застрял мужчинаОтмечается, что в школу посреди занятий пришлось вызывать спасателей. Все из-за первоклассника, который застрял в батарее.

6-летний мальчик игрался в коридоре и из любопытства решил засунуть руку между секций, вытащить ее уже не смог. Не удалось это сделать и учителям – они позвонили на 101.

Пока ехали спасатели, испуганного мальчика развлекали мультфильмами.

Спасателям даже не понадобился специальный инструмент, только мыльный раствор.

Ранее УНИАН сообщал, как на Харьковщине ребенок застрял в стиральной машине.