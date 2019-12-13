В Кривом Роге первоклассник застрял в батарее (видео)
13:48, 13 декабря 2019Происшествия
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Чтобы освободить школьника, вызвали спасателей.
В Кривом Роге спасатели освободили школьника, который застрял в батарее
В Кривом Роге спасатели освободили школьника, который застрял в батарее.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ болоте возле столичного Русановского залива застрял мужчинаОтмечается, что в школу посреди занятий пришлось вызывать спасателей. Все из-за первоклассника, который застрял в батарее.
6-летний мальчик игрался в коридоре и из любопытства решил засунуть руку между секций, вытащить ее уже не смог. Не удалось это сделать и учителям – они позвонили на 101.
Пока ехали спасатели, испуганного мальчика развлекали мультфильмами.
Спасателям даже не понадобился специальный инструмент, только мыльный раствор.
Ранее УНИАН сообщал, как на Харьковщине ребенок застрял в стиральной машине.
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