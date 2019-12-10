На Львовщине школьный автобус попал в ДТП: травмированы дети (фото)

На трассе Киев – Чоп столкнулись легковушка и школьный автобус, в результате ДТП телесные повреждения получили пять человек, из них трое – дети.

Сегодня, 10 декабря, на автодороге Киев – Чоп в селе Коростов, Сколевского района, школьный автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего травмировались 5 человек, среди которых трое детей.

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Об этом говорится в сообщении полиции Львовской области.

Как установили полицейские, произошло столкновение автомобиля «Пежо 308», которым управлял 28-летний львовянин, со школьным автобусом «ТАТА» под управлением 46-летнего жителя Сколевского района.

В результате ДТП телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса, жители города Сколе в возрасте 11-17 лет, а также водитель и пассажирка «Пежо», 24-летняя киевлянка.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового.