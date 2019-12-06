"Надежды, что в здании остаются выжившие, нет": в ГСЧС рассказали о ходе спасательных работ в одесском колледже

Спасатели заявляют, что все помещения, которые не пострадали от огня, обследованы и людей там нет.

В ГСЧС по Одесской области заявили, что надежды на то, что в здании колледжа, где вчера произошел пожар, остаются выжившие, нет.

Об этом заявил замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий, пишет "Думская".

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"Надежды, что в здании остаются выжившие, нет. Все помещения, которые не пострадали от огня, обследованы. Людей там нет", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки. Вечером 5 декабря под завалами было обнаружено тело погибшей женщины. Пропавшими без вести числятся 14 человек, всего пострадало более 30.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания – аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.