В Одессе продолжается поисковая операция в сгоревшем здании колледжа: спасатели зашли на второй этаж (видео)

Сотрудники ГСЧС ищут 14 человек, которые со вчерашнего дня не выходят на связь.

В Одессе продолжается поисковая операция после пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Спасатели сейчас зашли на второй этаж дома.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Именно на второй этаж попадали все конструкции с верхних этажей. Перед тем здание проверили строители-эксперты, которые подтвердили, что каркас выдержит.

Все время возле здания находятся родственники 14 человек, судьба которых до сих пор неизвестна. Речь идет о людях, которые со вчерашнего дня не выходят на связь.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В тот же день пожар был локализован.

В результате пожара погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести. Общее количество пострадавших в пожаре увеличилось до 29, состояние четверых из них - тяжелое. По словам вице-мэра Андрея Котляра, сегодня выписали двух пострадавших.

По факту пожара возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возникновения возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.