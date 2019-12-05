Двух пострадавших в результате пожара в колледже Одессы выписали из больницы

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Сегодня, 5 декабря, из больницы выписали двух пострадавших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщил вице-мэр Андрей Котляр в Facebook.

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По его словам, в больнице еще остаются 6 сотрудников ГСЧС, а также 16 студентов и 4 сотрудника колледжа. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, один пожарный - в крайне тяжелом, остальные пациенты - в состоянии средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В тот же день пожар был локализован.

По информации президента Владимира Зеленского, озвученной сегодня утром, в результате пожара погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести (среди них - 5 студентов), еще 27 человек находятся в больницах.

Впоследствии начальник регионального главка ГСЧС Виктор Федорчак заявил, что общее количество пострадавших в пожаре увеличилось до 29, состояние четверых из них - тяжелое.

По факту пожара возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возникновения возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.