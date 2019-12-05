Родители даже не искали: в Днепре нашли пропавшую летом 14-летнюю девушку

В полиции решили не возвращать ребенка в семью.

В Днепре полицейские разыскали 14-летнюю девушку, которая почти четыре месяца не появлялась дома.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о том, что ученица 9-го класса длительное время не посещает школу, поступило в полицию в понедельник, 2 декабря. Правоохранители сразу начали поиски несовершеннолетней.

Были установлены родители девочки, которые сообщили, что место пребывания дочери им неизвестно, последний раз видели ее в конце июля 2019 года. Для установления места нахождения ребенка в полицию не обращались. Уже на следующий день девушку нашли.

В полиции решили не возвращать ребенка в семью, в связи с тем, что родители в течение длительного времени уклонялись от обязанностей по воспитанию ребенка. Девочку устроили в специальное заведение, где она будет находиться под наблюдением специалистов.

В отношении матери и отца составлены административные протоколы по ч.1 ст. 184 КУоАП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка и направлено на рассмотрение в суд).

Как сообщал УНИАН, в столичной психиатрической больнице имени Павлова трое несовершеннолетних девочек выпрыгнули из окна, чтобы убежать. Одна из пациенток пострадала.