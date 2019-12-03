В Полтаве сильное задымление — горят склады строительной компании (фото)

К ликвидации пожара привлечены 42 человека и пожарный поезд.

Сегодня, 3 декабря, в 05:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном складском помещении ООО «Полтавтрансбуд» на ул. Сакко в Полтаве.

Об этом УНИАН сообщили в облуправлении ГСЧС.

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По их данным, пожарные, прибывшие на вызов, сразу приступили к тушению. Из-за сильного задымления спасатели работают в аппаратах защиты органов дыхания.

В 07:40 – пожар на площади 1 тыс. 500 м кв. было локализовано.

Сейчас продолжается ликвидация пожара. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 42 человека личного состава ГСЧС и 12 единиц техники, также пожарный поезд железной дороги.