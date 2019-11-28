В Одессе произошла трагедия - погибла пенсионерка и ее 3-летняя внучка (фото)

Возгорание произошло в комнате, в которой играли двое малолетних детей.

Сегодня в Суворовском районе Одессы во время пожара в квартире многоэтажного дома погибли пенсионерка и ее 3-летняя внучка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, примерно в 10.20 в службу спасения поступило сообщение о задымлении в подъезде на 5-м этаже 9-этажного жилого дома по улице Семена Палия, 78.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что возгорание домашнего имущества произошло в квартире на 5-м этаже.

В 10:56 пожар был локализован и в 11:00 – ликвидирован на площади 10 кв. м. Во время тушения пожара эвакуированы 6 человек, спасено 2 человека.

Также обнаружено двоих погибших – 82-летнюю женщину и 3-летнюю девочку.

Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрического удлинителя.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, предварительно установлено, что возгорание произошло в детской комнате, где играли двое детей – 4 и 3 лет. В другой комнате этой же квартиры находилась пенсионерка, с которой мать оставила детей и ушла на работу.

Когда вспыхнуло пламя, старшая девочка сразу выбежала из квартиры, а младшая девочка и пенсионерка погибли.

Как отмечается, женщину обнаружили у дверей на лестнице, а ребенка – в детской комнате под диваном. По предварительной информации, они отравились продуктами горения.

Предварительно, событие квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 2 ч. 2 ст. 115 с пометкой «несчастный случай» и ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.