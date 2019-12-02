В Польше фургон с нетрезвыми украинцами попал под поезд

Мужчины, которые были за рулем, выжили.

На юге Польши поезд врезался в фургон с двумя украинцами, которые были в нетрезвом состоянии.

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Авария произошла 1 декабря после 16 часов на маршруте между железнодорожными станциями Гербы Новое и Панки в селе Кулее, сообщает Польское радио. В фургон врезался поезд PKP "Интерсити", следовавший из Пшемысля в Щецин.

ДТП произошло, когда автомобиль уже съезжал с переезда. На место прибыли пожарные, медицинские службы, полиция и представители железнодорожной компании. Как сообщила полиция, и водитель, и пассажир находились под воздействием алкоголя.

Раненых мужчин доставили в больницы в Ченстохове, угрозы их жизни нет. Пассажиры поезда не пострадали. Пострадавшие украинцы оказались работниками одного из предприятий Клобуцького уезда.