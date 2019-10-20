На границе с Польшей обнаружили более двух тонн контрабанды в рейсовом автобусе (фото)

По факту перевозки контрабандного товара составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Сотрудники Львовской таможни обнаружили более двух тонн контрабандных продуктов в рейсовом автобусе в пункте пропуска «Шегини-Медика» на границе с Польшей.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовской таможни ГФС.

«В пункте пропуска для автомобильного сообщения «Шегини-Медика» во время таможенного контроля рейсового автобуса работники таможни выявили факт незаконного перемещения 2107 кг продуктов и 120 литров молока», - говорится в сообщении.

Контрабанду пытался ввезти в Украину гражданин Украины - 27-летний житель Ивано-Франковской области. Незадекларированный товар был спрятан в багажном отделении автобуса.

По факту перевозки контрабандного товара составлен протокол о нарушении таможенных правил. Товар изъят.