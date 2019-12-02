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В Киеве горел детский сад, есть погибший (фото)

09:50, 02 декабря 2019
Происшествия
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В Киеве произошел смертельный пожар / Информатор

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Как сообщает «Информатор», вызов о пожаре поступил на линию «101» приблизительно в 07:05. На место прибыли спасатели.

В ходе обследования здания пожарные установили, что возгорание произошло в одной из комнат на первом этаже двухэтажного здания. В помещении пожарные нашли тело мужчины без сознания, который уже не подавал признаков жизни. Погибший работал в детском саду охранником.

Информатор

Детали и причины трагедии устанавливают правоохранители.

Ранее в Киеве неизвестные подожгли несколько фермерских магазинов.

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Теги: #Киев#пожарпогода в Киеве