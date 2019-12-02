В Киеве горел детский сад, есть погибший (фото)
09:50, 02 декабря 2019Происшествия
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Детали и причины трагедии устанавливают правоохранители.
В Киеве произошел смертельный пожар / Информатор
На проспекте Юрия Гагарина в Киеве утром 2 декабря возник пожар, горело здание детского сада №554. В огне погиб охранник учреждения.
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Как сообщает «Информатор», вызов о пожаре поступил на линию «101» приблизительно в 07:05. На место прибыли спасатели.
В ходе обследования здания пожарные установили, что возгорание произошло в одной из комнат на первом этаже двухэтажного здания. В помещении пожарные нашли тело мужчины без сознания, который уже не подавал признаков жизни. Погибший работал в детском саду охранником.
Информатор
Детали и причины трагедии устанавливают правоохранители.
Ранее в Киеве неизвестные подожгли несколько фермерских магазинов.
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