В Киеве горел детский сад, есть погибший (фото)

Детали и причины трагедии устанавливают правоохранители.

На проспекте Юрия Гагарина в Киеве утром 2 декабря возник пожар, горело здание детского сада №554. В огне погиб охранник учреждения.

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Как сообщает «Информатор», вызов о пожаре поступил на линию «101» приблизительно в 07:05. На место прибыли спасатели.

В ходе обследования здания пожарные установили, что возгорание произошло в одной из комнат на первом этаже двухэтажного здания. В помещении пожарные нашли тело мужчины без сознания, который уже не подавал признаков жизни. Погибший работал в детском саду охранником.

Детали и причины трагедии устанавливают правоохранители.

Ранее в Киеве неизвестные подожгли несколько фермерских магазинов.