Ночью в Киеве неизвестные подожгли несколько фермерских магазинов (фото, видео)

В пожарах никто не пострадал.

Ночью 14 ноября в Киеве неизвестные подожгли три магазина сети «Молоко от фермера».

Об этом сообщает «Информатор».

Читайте такжеВ Киеве мужчина поджег себя в зале игровых автоматовОтмечается, что первый поджог произошел около 02:50 в Днепровском районе столицы на улице Амвросия Бучмы. Там трое неизвестных облили керосином и подожгли магазин сети «Молоко от фермера».

Через несколько минут после этого вспыхнул пожар в молочном магазине на улице Елены Телиги. Там охрана компании «Сириус» потушила огонь еще до приезда пожарных. А вот третий поджог, в Петропавловской Борщаговке, привел к серьезным последствиям.

В BoxPark из магазина компании «Молоко от фермера» пламя быстро перекинулось на соседние боксы. В результате около 10 торговых точек и все, что находилось внутри, сгорело.

Отмечается, что в трех пожарах никто не пострадал. Полиция разыскивает поджигателей в трех районах Киева, на месте возгораний работали следователи.

Как ранее сообщал УНИАН, в Деснянском районе Киева горит жилой дом.