Обстрел Range Rover с ребенком в Киеве: неизвестный покушался на депутата

Погибший мальчик был его сыном.

При обстреле автомобиля в центре Киева неизвестный покушался на депутата Киевского областного совета от «Блока Петра Порошенко» Вячеслава Соболева.

Об этом УНИАН сообщили источники в правоохранительных органах.

Читайте такжеВ центре Киева обстреляли Range Rover: погиб ребенок (фото, видео)Известно, что от полученных травм скончался 3-летний сын Соболева, сам бизнесмен не пострадал.

Вячеслав Соболев – кандидат экономических наук и предприниматель. В 2002 году он стал депутатом городского совета Донецка, с апреля 2005 года был заместителем городского головы Донецка, некоторое время работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и возглавлял ГП «Нафтогазсети».

Более того, занимал должность заместителя председателя правления, а позже и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». В 2015 Соболев был избран депутатом Киевского областного совета от БПП.

Кроме того, он является основателем торговой сети «Обжора», родом из Енакиево Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Киеве неизвестный обстрелял внедорожник, в результате чего погиб 3-летний мальчик.