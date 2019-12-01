Нетрезвый водитель Mazda устроил "гонки" с полицией в центре Киева (фото, видео)

Полицейским удалось заблокировать автомобиль на Бессарабской площади.

В Киеве патрульные после преследования задержали водителя автомобиля Mazda без номерных знаков. Во время погони злоумышленник столкнулся с несколькими автомобилями.

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Как сообщается в Facebook патрульной полиции Киева, авто без номерных знаков правоохранители заметили около 13 часов 30 ноября. Полицейские подали водителю требование остановиться, но он не отреагировал, а наоборот начал убегать.

Началось преследование, к которому присоединились все свободные экипажи нескольких районов. Во время бегства водитель неоднократно грубо нарушал ПДД и допустил столкновение с несколькими автомобилями, в том числе и с одним служебным.

Полицейским удалось заблокировать автомобиль на Бессарабской площади. Водитель покинул свой автомобиль, пытался убежать, но был задержан. По предварительной информации у мужчины обнаружили явные признаки опьянения.

В салоне автомобиля Mazda полицейские нашли технику, происхождение которой водитель не смог объяснить. По предварительной информации, обнаружены вещи находятся в розыске, как краденые. Кроме этого были найдены несколько комплектов иностранных номерных знаков.

Как сообщили в полиции, во время преследования водитель автомобиля Mazda совершил столкновение со служебным автомобилем Skoda, в результате чего он столкнулся с автомобилем Audi. После аварии беглец продолжил движение и допустил столкновение с еще двумя автомобилями — ZAZ и Toyota.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области после столкновения двух автомобилей и пожары в одном из них, погибли трое человек, среди них – ребенок.