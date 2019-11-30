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В Черновицкой области после ДТП загорелось авто: трое погибших

20:05, 30 ноября 2019
Происшествия
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На месте аварии погибли трое человек, среди них – ребенок / фото patrol.police.gov.ua

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, автокатастрофа произошла сегодня вечером на объездной дороге неподалеку от въезда в Черновцы.

По предварительной информации, в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса, легковой автомобиль загорелся посреди дороги. На месте аварии погибли трое человек, которые находились в салоне автомобиля, среди них – один ребенок.

На место аварии прибыли сотрудники УГСЧС, которые ликвидировали пожар в автомобиле. Сейчас движение транспорта вблизи места ДТП затруднено.

фото patrol.police.gov.ua
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Теги: #Черновцы#ДТП#Черновицкая область