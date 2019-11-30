В Черновицкой области после ДТП загорелось авто: трое погибших

В аварии, которая произошла на объездной дороге под Черновцами, погибли двое взрослых и ребенок.

В Черновицкой области после столкновения двух автомобилей и пожара в одном из них, погибли трое человек, среди них – ребенок.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, автокатастрофа произошла сегодня вечером на объездной дороге неподалеку от въезда в Черновцы.

По предварительной информации, в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса, легковой автомобиль загорелся посреди дороги. На месте аварии погибли трое человек, которые находились в салоне автомобиля, среди них – один ребенок.

На место аварии прибыли сотрудники УГСЧС, которые ликвидировали пожар в автомобиле. Сейчас движение транспорта вблизи места ДТП затруднено.