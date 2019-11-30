Вблизи Ривне загорелся автобус с 46 туристами (фото)

Огонь тушили три единицы спецтехники ГСЧС и 12 спасателей.

На Ривненщине 30 ноября горел двухэтажный автобус международного сообщения «Харьков-Познань» с 46 пассажирами.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области Дмитрий Мельник, возгорание в моторном отсеке автобуса произошло на автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Грушвица Ровенского района.

Читайте такжеНа Львовщине в ванной умерла 11-летняя девочка

«Еще до приезда спасателей водитель самостоятельно тушил пожар. Пожарные еще дополнительно подали на тушение и охлаждение моторного отсека автобуса огнетушащие вещества. Пожар был быстро ликвидирован. Из 46 пассажиров, находившихся в автобусе, никто не пострадал. На месте происшествия работало три единицы спецтехники ГСЧС и 12 спасателей. Причина возгорания устанавливается», - говорит Дмитрий Мельник.

Сейчас все пассажиры ждут транспорт, который обещает отправить на место события перевозчик.

Как сообщал УНИАН, утром 30 ноября в одном из гаражей Харькова прогримів взрыв, в результате которого погибли трое человек.