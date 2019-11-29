Ехали под зонтами: в Киеве у маршрутки протекла крыша

На возмущения пассажиров маршрутки водитель ответил, что предупреждал руководство о проблеме.

В Киеве в маршрутке №497К (ст. м. "Академгородок" – ул. Генерала Наумова) из-за протекшей крыши людям пришлось ехать с открытыми зонтами внутри.

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О ситуации сообщили очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

По их словам, мужчина за рулем оправдался, что "он только водитель и уже давно говорил о ЧП руководству".

"В некоторых маршрутках настолько все плохо, что во время любых осадков необходимо ездить с открытым зонтиком в середине. "Академгородок", маршрут №497К", – говорится в посте.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября в одной из маршруток Днепра несколько пассажиров устроили драку.