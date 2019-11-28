Поезд Львов-Рахов наехал на авто Нацгвардии: 3 травмированных, поврежден локомотив (видео)

Рейс пришлось задержать на два часа из-за замены поврежденного локомотива.

На Прикарпатье правоохранители не успели вовремя затормозить авто и попали под поезд.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам железнодорожников, на месте, где произошло ДТП, шлагбаума нет. В это время работала светозвуковая сигнализация.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали двое нацгвардейцев и следователь. В то же время пассажиры поезда из-за резкой остановки не травмировались.

Кроме того, рейс пришлось задержать на два часа из-за замены поврежденного локомотива.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье водитель городского автобуса выгнал из салона женщину преклонного возраста, обосновав это неряшливым видом.