Поезд Львов-Рахов наехал на авто Нацгвардии: 3 травмированных, поврежден локомотив (видео)
13:04, 28 ноября 2019Происшествия
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Рейс пришлось задержать на два часа из-за замены поврежденного локомотива.
Поезд протаранил служебный автомобиль Нацгвардии на Прикарпатье
На Прикарпатье правоохранители не успели вовремя затормозить авто и попали под поезд.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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По словам железнодорожников, на месте, где произошло ДТП, шлагбаума нет. В это время работала светозвуковая сигнализация.
Отмечается, что в результате происшествия пострадали двое нацгвардейцев и следователь. В то же время пассажиры поезда из-за резкой остановки не травмировались.
Кроме того, рейс пришлось задержать на два часа из-за замены поврежденного локомотива.
Как сообщал УНИАН, в Запорожье водитель городского автобуса выгнал из салона женщину преклонного возраста, обосновав это неряшливым видом.
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