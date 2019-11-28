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Выгнал и прищемил руку: в Запорожье водитель автобуса отметился хамским поведением в отношении бабушки

11:28, 28 ноября 2019
Происшествия
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Водитель не впустил бабушку в салон автобуса в Запорожье / фото: Telegram "Это Запорожье"

Об этом случае сообщает Telegram-канал "Это Запорожье".

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Инцидент произошел 26 ноября на автобусной остановке по улице Новгородской в Хортицком районе города.

Отмечается, что в 14:20 водитель муниципального автобуса с бортовым номером 8780 отказался везти женщину преклонного возраста и прищемил ей руку дверью.

Свой поступок он мотивировал тем, что от женщины якобы плохо пахло. Пассажиры с мнением водителя не согласны и считают, что у бабушки был опрятный вид. По их словам, пожилая женщина была с тяжелыми пакетами.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области жена священника заявила, что муж напивается и бьет ее.

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Теги: #автобус#Запорожье