Выгнал и прищемил руку: в Запорожье водитель автобуса отметился хамским поведением в отношении бабушки

Свой поступок он мотивировал тем, что от женщины якобы плохо пахло, хотя остальные пассажиры были с ним не согласны.

В Запорожье водитель городского автобуса выгнал из салона женщину преклонного возраста, обосновав это неряшливым видом.

Об этом случае сообщает Telegram-канал "Это Запорожье".

Читайте такжеВ Харькове руководители колоний "воровали" у заключенных еду и продавали ее в магазины

Инцидент произошел 26 ноября на автобусной остановке по улице Новгородской в Хортицком районе города.

Отмечается, что в 14:20 водитель муниципального автобуса с бортовым номером 8780 отказался везти женщину преклонного возраста и прищемил ей руку дверью.

Свой поступок он мотивировал тем, что от женщины якобы плохо пахло. Пассажиры с мнением водителя не согласны и считают, что у бабушки был опрятный вид. По их словам, пожилая женщина была с тяжелыми пакетами.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области жена священника заявила, что муж напивается и бьет ее.