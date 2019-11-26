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Появилось фото участника жуткого ДТП с Кулебой

12:46, 26 ноября 2019
Происшествия
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Участник аварии с участием Кулебы / facebook.com/pumamgo

В сети показали фото 21-летнего парня, который в Киеве попал в ДТП вместе с уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой.

Снимок опубликовал на своей странице в Facebook блогер Назар Приходько. "Парню 21 год (1998 г.р.), он из Гатного Киево-Святошинского района Киевской области и зовут его "П...". Все", – написал он.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль Toyota, за рулем которого находился Кулеба, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. Легковушка столкнулась с микроавтобусом при попытке пересечь перекресток. В ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя и два сына Кулебы 19-ти и 10-ти лет.

25 ноября врачи сообщали, что у Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.

Как заявил 25 ноября советник главы МВД Владимир Мартыненко, первые данные следствия указывают, что именно Кулеба нарушил правила дорожного движения во время попытки пересечь перекресток.

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Теги: #ДТП#Кулебапогода в Киеве