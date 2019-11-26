Авария танкера "Делфи" в Одессе: судно работало нелегальной морской заправочной станцией (видео)

Морская охрана знала, что танкер может проводить незаконные операции.

Танкер "Делфи", который потерпел крушение возле одесского пляжа, работал в открытом море нелегальной заправочной станцией.

О проблемное судно было известно всем службам, которые контролируют этот район Черного моря, говорится в сюжете ТСН.

Владелец танкера может от него отказаться, утверждают специалисты транспортной отрасли. По их словам, судно работало в море как нелегальная заправочная станция.

"На такие заправки обычно сливают черное топливо, которое сэкономили буксира или украли их капитаны. Такое топливо можно сливать на подобные черные заправки", - говорит специалист транспортной отрасли Александр Захаров.

В Украине цена топлива для кораблей высокая среди соседних стран Черного моря, говорит эксперт. Поэтому судам в море выгоднее было заправляться с этого танкера и за наличные. "Если есть схема, то владелец находит дырявую посудину и использует ее и до тех пор, пока ее не выбросит на берег", - добавляет Александр Захаров.

О том, что "Делфи" может проводить незаконные операции в открытом море, морская охрана узнала еще 16 ноября. Танкер в это время находился вблизи территориальных вод Украины. Впрочем, пограничники все равно решили высадить на судно осмотровую группу. Незаконного топлива на борту не было.

"Осмотровая группа выяснила, что судовые документы имеют определенные нарушения, что судно в запущенном состоянии и может нести определенную навигационную и экологическую угрозу", - рассказала руководитель пресс-службы регионального управления морской охраны Наталья Гуменюк.

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Информацию об угрозе передали правоохранителям, а также администрации портав и госслужбе морского и речного транспорта. Однако за пять суток, когда и начался шторм, никто из представителей этих служб так и не поднялся на борт танкера.

"Видели, что судно неуправляемое. Но почему ничего не было принято для спасения? Был пригнан буксир с Очакова, но не с тем тросом, который нужен. Он моментально лопнул", - говорит Захаров.

После того, как танкер выбросило на пляж, экипаж спасли. Судно ежедневно затягивает в песок. Что с ним теперь делать, думают все службы ответственные за морскую безопасность. Полиция расследует дело и параллельно ищет судовладельца.