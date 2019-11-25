В центре Харькова взорвался автомобиль

В полиции обещают предоставить информацию о происшествии позже.

Сегодня около 10:30 на улице Чайковского при посадке в автомобиль сработало взрывное устройство.

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Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Все произошло на парковке одного из домов по улице Чайковского. Пострадали также рядом стоящие машины», - сообщает сообщество Типичное ХТЗ в своем телеграм-канале.

На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС, взрывотехническая Служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Также в соцсетях сообщают, что взрыв прогремел возле дома, где проживает председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов.

В полиции обещают предоставить информацию о происшествии позже.