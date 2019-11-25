В центре Харькова взорвался автомобиль
11:09, 25 ноября 2019Происшествия
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В полиции обещают предоставить информацию о происшествии позже.
На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС \ tipichnoe_xtz
Сегодня около 10:30 на улице Чайковского при посадке в автомобиль сработало взрывное устройство.
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Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Все произошло на парковке одного из домов по улице Чайковского. Пострадали также рядом стоящие машины», - сообщает сообщество Типичное ХТЗ в своем телеграм-канале.
На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС, взрывотехническая Служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
Также в соцсетях сообщают, что взрыв прогремел возле дома, где проживает председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов.
В полиции обещают предоставить информацию о происшествии позже.
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