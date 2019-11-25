Убытков на 20 миллионов гривен: СБУ задержала банду фальсификаторов акцизных марок

Еженедельно дельцы печатали более 2 млн фальшивых акцизных марок.

Служба безопасности Украины разоблачила фальсификаторов акцизных марок на водочную и табачную продукцию, которые успели реализовать подделок на 20 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что организовали противоправный бизнес жители Львовской и Киевской областей. Подделки злоумышленники изготавливали на промышленном оборудовании в двух подпольных цехах на Львовщине. Еженедельно дельцы печатали более 2 млн фальшивых марок акцизного сбора. Сбывали поддельные спецзнаки заказчикам по всей Украине через один из негосударственных почтовых сервисов и через курьеров.

Правоохранители задержали 11 злоумышленников в Киеве и Львове, в том числе организаторов сделки. Во время обысков в незаконных типографиях изъято свыше 3 тонн поддельных акцизных марок, оборудование для их изготовления, черновую бухгалтерию, средства, полученные от противоправной деятельности.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины.

В Соломенский районный суд города Киева направлены обвинительные акты в отношении 8 фигурантов дела.