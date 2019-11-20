В Харькове разоблачили преступную группу, которую "крышевал" замглавы облсовета – МВД

Злоумышленники создали ряд фиктивных предприятий, через которые выигрывали тендеры.

В Харькове разоблачили преступную группу, которая при лоббировании одного из заместителей главы областного совета через фиктивные предприятия выигрывали тендеры.

Читайте такжеМиллионеры без миллионов: журналисты рассказали, как жителей Тернопольщины вовлекли в преступную схему по отмыванию денег (видео)Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В ходе расследования выяснилось, группа лиц в период 2018-2019 годов на территории Харькова, Харьковской и других областей создали ряд субъектов предпринимательской деятельности с целью использования их реквизитов предприятий и расчетных счетов в преступных схемах.

У фигурантов провели обыски по адресам регистрации подконтрольных субъектов хозяйствования и фактического нахождения членов указанной преступной группы.

Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей) Уголовного кодекса.

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