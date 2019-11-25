Страшная авария под Полтавой: водитель "Тойоты" сгорел вместе с автомобилем
11:08, 25 ноября 2019Происшествия
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Водитель "Тойоты" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
На Полтавщине произошла страшная ДТП / Facebook - Патрульная полиция Кременчуга
Возле села Бутенко Полтавской области столкнулись автомобили "Тойота" и "Шкода". Водитель "Тойоты "погиб, остальные участники аварии госпитализированы.
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Как сообщается в Facebook Патрульной полиции Кременчуга, трагедия произошла вечером 24 ноября.
Водитель "Тойоты" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. От столкновения со "Шкодой" она загорелась. Водитель погиб и сгорел вместе с автомобилем.
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