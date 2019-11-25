Страшная авария под Полтавой: водитель "Тойоты" сгорел вместе с автомобилем

Водитель "Тойоты" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Возле села Бутенко Полтавской области столкнулись автомобили "Тойота" и "Шкода". Водитель "Тойоты "погиб, остальные участники аварии госпитализированы.

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Как сообщается в Facebook Патрульной полиции Кременчуга, трагедия произошла вечером 24 ноября.

Водитель "Тойоты" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. От столкновения со "Шкодой" она загорелась. Водитель погиб и сгорел вместе с автомобилем.

Ранее в Сумах умерла женщина, которая на днях выпала из маршрутки, когда транспортное средство отъезжал от остановки.