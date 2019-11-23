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Протаранил 10 авто: погоня со стрельбой в Днепре попала на видео

00:52, 23 ноября 2019
Происшествия
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На месте инцидента были слышны выстрелы / фото: "Информатор"

Об этом сообщает «Информатор».

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Инцидент произошел около 16:40 на улице Троицкой. Мужчина якобы пытался скрыться от сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями СБУ и устроил массовое ДТП, протаранив более 10 автомобилей. На месте также были слышны выстрелы.

В сети появилась информация о том, что за рулем автомобиля находился Антон - сын экс-СБУшника времен Виктора Януковича Виталия Криворучко. По данным «Информатора», эта информация оказалась недостоверной.

По их данным, за рулем Lexus с номером КЕ 8888 СС находился Владимир Цебро, который якобы является крупным днепровским «обнальщиком». Также сообщается, что в салоне автомобиля якобы находилось более 2 миллионов гривень.

«В операции по задержанию преступника активное участие принимал Антон Криворучко, действующий сотрудник СБУ. При этом сам задержанный не является ни сотрудником СБУ, ни родственником Криворучко», - сообщил пресс-офицер СБУ в комментарии новостному агентству.

 

Как сообщал УНИАН, в Днепре задержали помощника начальника полиции в Запорожской области, который совершил тройное дорожно-транспортное происшествие и скрылся.

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Теги: #Днепр#ДТПпогода в Днепре