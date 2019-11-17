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Под Одессой внедорожник насмерть сбил двух человек, которые меняли на трассе колесо

10:09, 17 ноября 2019
Происшествия
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В Одесской области произошла смертельная ДТП / od.npu.gov.ua

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Как сообщается на сайте полиции Одесской области, авария произошла возле поселка Старые Маяки в Ширяевском районе.

Правоохранители установили, что 39-летний водитель внедорожника ехал на опасной скорости, не справился с управлением и наехал на двух мужчин - водителя и пассажира грузовика. Они меняли колесо на своем авто в крайней левой полосе. В результате наезда 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте.

На месте работала полиция. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Накануне сообщалось, что в Винницкой области в результате столкновения автомобилей один человек погиб, еще трое пострадали.

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Теги: #ДТП#Одесская областьпогода в Одессе