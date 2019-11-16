ДТП в Винницкой области: один человек погиб, еще трое – пострадали (фото)

Обстоятельства аварии расследует полиция.

В Винницкой области в результате столкновения автомобилей один человек погиб, еще трое пострадали.

Как сегодня сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области, ДТП произошло вечером 15 ноября недалеко села Щетки Винницкого района.

Читайте такжеВ Харькове "последователь" Зайцевой насмерть сбил женщину на пешеходном переходе (фото)«Столкнулись автомобили Volkswagen Caddi и Mercedes-Benz. В результате аварии погибла 33-летняя женщина – пассажир одной из иномарок. Еще три человека, среди которых несовершеннолетний ребенок, госпитализированы в больницу», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель Mercedes не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen.

Владелец Mercedes задержан в процессуальном порядке и находится в изоляторе временного содержания.

Автомобили помещены на штрафплощадку.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Ранее УНИАН сообщал, как на Черниговщине начальник городской полиции сбил велосипедиста и увез с переломами домой.