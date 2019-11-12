На Херсонщине бывший учитель химии взорвал себя самодельной взрывчаткой

Мужчина нашел рецепт взрывчатки в сети и решил "проверить" его правдивость.

В доме жителя села Веселого Херсонской области прогремел взрыв. Пострадавшего мужчину доставили в реанимацию с тяжелыми травмами.

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Как сообщает местная газета «Новий день», пострадавшим оказался бывший учитель химии — 65-летний пенсионер. От взрыва он потерял 3 пальца на кисти, а также получил ранение руки и предплечья. Говорить врачам о причинах ранений мужчина отказался.

Представитель областной полиции Татьяна Пшонь подтвердила журналистам, что проверка инцидента действительно проводилась.

Установлено, что пенсионер вычитал в Интернете рецепт изготовления взрывчатки из химического удобрения и доступных средств домашней аптечки. Когда он встряхнул в руках стеклянную емкость с полученной по рецепту смесью, она взорвалась.

Раненый утверждает, что не имел намерения кого-то взрывать или продавать «конечный продукт». С его слов, ему просто «стало интересно», правдива ли информация в сети.

Полиция пока квалифицирует событие как несчастный случай.

Ранее во Львове правоохранители задержали 49-летнего местного жителя по подозрению в подрыве автомобиля бизнесмена 15 мая текущего года.