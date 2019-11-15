Взрывы в Балаклее квалифицировали как халатность

"Халатное отношение" может быть преднамеренным.

Взрывы на территории склада Министерства обороны Украины в Балаклее Харьковской области квалифицировали по статье о «халатном отношении должностного лица к службе, которое повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого положения».

Об этом в эфире программы «Нині вже» («Прямо сейчас» — с укр.) на hromadske заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

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«Сейчас определено процессуальное руководство в этом производстве. Его будет осуществлять военная прокуратура Харьковского гарнизона», — добавила пресс-секретарь ГБР.

Она также отметила, что «халатное отношение» может быть преднамеренным.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, днем 15 ноября в Балаклее прогремели взрывы на военном арсенале в Балаклее, в результате чего пятеро военных получили ранения, двое погибли.