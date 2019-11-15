В Черниговской области начальник городской полиции сбил велосипедиста и отвез с переломами домой

Правоохранителя отстранили от должности. Его авто до сих пор ищут.

В Черниговской области начальник Сновского отделения полиции сбил велосипедиста и не оказал пострадавшему необходимую помощь.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций ГУ НП в области, вчера вечером в полицию поступило сообщение, что в г. Сновск неизвестный автомобиль совершил наезд на велосипедиста. После ДТП водитель отвез пострадавшего домой на автомобиле, после чего скрылся.

В результате происшествия 57-летний велосипедист получил несколько переломов и был госпитализирован в Сновскую больницу.

В результате проведенной проверки сотрудники инспекции с личного состава управления кадрового обеспечения ГУНП в Черниговской области и Черниговского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины установили, что к ДТП может быть причастен начальник полиции г. Сновск.

Открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Самая суровая санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время идет служебное расследование.

На сегодняшний день начальник полиции Сновска отстранен от должности.

«В этом деле есть немало вопросов. До сих пор неизвестно, куда делся автомобиль начальника отдела полиции», - прокомментировали в ГУ НП в области.

В случае установления вины указанного руководителя полиции города и причастности к совершению ДТП, будет принято решение о его увольнении со службы в полиции.