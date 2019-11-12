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"Своих" и "чужих" нет: у Зеленского подтвердили задержание чиновницы из Офиса президента

20:31, 12 ноября 2019
Происшествия
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Как отметили в ОП, "коррупция должна быть искоренена" / фото УНИАН

Читайте такжеНАБУ задержало 7 человек по подозрению в завладении кредиту Нацбанка в более чем миллиард гривенИмя задержанной не указывается, однако, отмечается, что она возглавляла «один из главных департаментов Офиса», а с 2005 года работала в различных отделах Администрации президента.

«Для главы государства нет «своих» и «чужих». Коррупция должна быть искоренена: чем выше пост коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны», – говорится в сообщении на странице ОП в Facebook.

Как ранее сообщал УНИАН, сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации ОП Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве.

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Теги: #коррупция#НАБУ#задержание#Владимир Зеленский