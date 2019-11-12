НАБУ задержало чиновницу-мошенницу из Офиса президента – СМИ

По имеющейся информации, женщина, в частности, просила 150 тысяч долларов за назначение на руководящую должность в "Нафтогазе".

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента (ОП) Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве.

Читайте такжеНАБУ задержало 7 человек по подозрению в завладении кредиту Нацбанка в более чем миллиард гривенОб этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Кондзеля рассказывала, что «решает любую проблему» через связи в ОП.

В частности, она просила 150 тысяч долларов за назначение на должность заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве СБУ задержала мошенника, который представлялся помощником высшего руководства государства и торговал должностями.