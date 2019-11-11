Убийство адвоката подозреваемого по делу Вороненкова: в полиции рассказали подробности (видео)

Прокуратура не связывает смерть Пархоменко с его адвокатской деятельностью.

Правоохранители сообщили подробности конфликта между егерями и браконьерами в Житомирской области, во время которого погиб адвокат одного из подозреваемых в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Святослав Пархоменко.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, предварительно установлено, что 10 ноября трое егерей осуществляли профилактический рейд охотничьих угодий, которые обслуживает их охотничий союз.

«В лесном квартале неподалеку с. Царевка они заметили группу мужчин, заподозрив их в браконьерстве. Во время проверки документов о наличии у них разрешений на охоту между егерями и охотниками возник конфликт», - говорится в сообщении.

По данным полиции, в ходе дальнейших разбирательств руководитель ОО «Радомышльские охотники» (Пархоменко - УНИАН) произвел несколько выстрелов из пистолета в сторону одного из охотников. Тот, в свою очередь, выстрелил из охотничьего ружья.

«Полицейские провели осмотр места происшествия, зафиксировав все обстоятельства. Также было изъято все имеющееся у участников конфликта оружие, в том числе незарегистрированный пистолет «Browning» и охотничье ружье, из которых были произведены выстрелы, а также транспортные средства», - рассказал начальник Коростышевского отдела полиции ГУНП Житомирской области Дмитрий Гаращенко.

Согласно соответствующему постановлению суда, оружие будет направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД.

Дальнейшее досудебное расследование уголовного производства, начатого по ст. 15 (покушение на преступление), ст.115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины продолжается.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, правоохранители не связывают смерть Пархоменко с его адвокатской деятельностью.

«Сейчас отсутствуют основания считать, что вчерашний конфликт на охоте связан с профессиональной деятельностью Пархоменко», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября в лесном массиве в Житомирской области во время охоты возник конфликт, в результате которого от огнестрельного ранения погиб егерь, еще один из охотников был тяжело ранен.

Предварительно установлено, что в результате стрельбы погиб Святослав Пархоменко – 41-летний киевлянин, адвокат, егерь и директор общественной организации «Радомышльские охотники». Еще один мужчина, 52-летний житель Киевской области, был госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением.

Как стало известно УНИАН, погибший Пархоменко был адвокатом Александра Лося – одного из подозреваемых в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.