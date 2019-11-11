В Одессе депутат и его отец-священник избили прихожанина - ПЦУ

По информации ПЦУ, бывший настоятель храма Виталий Сенник и его семья «терроризируют церковную общину, сеют раздор и творят физические бесчинства» против духовенства и верующих.

В Одессе депутат Одесского областного совета вместе с братом и отцом-священником избили прихожанина собора Рождества Христова Православной церкви Украины, из-за которого в городе неоднократно происходили конфликты.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской епархии ПЦУ.

Согласно сообщению, 10 ноября зафиксирован факт попытки физического давления на верующих Одесской епархии в кафедральном соборе Рождества Христова.

«Речь идет о действиях депутата Одесского областного совета от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Романа Сеника, его брата Ивана и отца Виталия (бывшего священника собора), которые втроем жестоко избили одного из прихожан, о чем заявлено в органы Национальной полиции», - сказано в заявлении.

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В епархии подчеркивают, что Виталию Сеннику, который ранее был настоятелем указанного храма, расположенного в центре города (ул. Пастера, 5), 9 месяцев тому назад запретили в нем богослужение.

В то же время, как отмечается в заявлении, бывший настоятель храма и его семья «терроризируют церковную общину, сеют раздор и творят физические бесчинства» против духовенства и верующих ПЦУ.

«Более того, не имея никаких документов, данные лица силой захватили помещение собора, срывают процесс становления Православной церкви Украины на территории города и Одесской области, нарушают нормы отечественного законодательства», - заявили в епархии.

Также в епархии обратились к представителям соответствующих государственных органов власти с просьбой дать правовую оценку действиям вышеназванных граждан, принять меры для безопасности граждан, сохранения религиозного мира в Одессе.

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области УНИАН подтвердили факт обращения по поводу конфликта в храме.

Как сообщал УНИАН, в Одессе неоднократно происходили конфликты из-за событий в храме Рождества Христова Православной церкви Украины. Например, в марте в центре города группа лиц несколько суток не допускала никого в указанный собор, закрыв в него дверь. Конфликт в соборе происходил между настоятелем храма – епископом Павлом и старшим священником протоиереем Виталием Сеником.

Старший сын Виталия Сеника – Роман – является депутатом областного совета.