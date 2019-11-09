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На Киевщине столкнулись четыре автомобиля: пострадали четыре человека

21:54, 09 ноября 2019
Происшествия
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От удара Hyundai вылетел с дороги в кювет и перевернулся / фото: Еспресо

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

По предварительным данным, водитель BMW, двигаясь со стороны Киева, проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего машину вынесло на встречную полосу, где он по касательной ударил в левый бок Volkswagen Transporter, после чего врезался в Hyundai Elantra.

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От удара Hyundai вылетел с дороги в кювет и перевернулся. По словам свидетелей, в это время неуправляемый BMW продолжил движение и ударил Peugeot 307 в правый бок, французское авто от мощного удара оказалось на обочине встречной полосы. Отметим, что правое колесо BMW оторвалось и отлетело от машины примерно на 30 метров.

Фото: Еспресо

От столкновения автомобили BMW и Hyundai начали дымить, чтобы их потушить неравнодушные автомобилисты использовали несколько огнетушителей.

В результате ДТП пострадали четыре человека - водитель BMW, а также водитель Hyundai и две его пассажирки. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Из-за ДТП полностью перекрыт участок Старообуховской трассы.

Фото: Еспресо

Как сообщал УНИАН, в Киеве вечером 7 ноября 31-летний водитель грузовика Renault при попытке заехать на стоянку McDonald's повредил забор заведения.

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Теги: #ДТП#Киевщинапогода в Киеве