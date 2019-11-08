В Киеве пьяный водитель фуры пытался заехать на МакДрайв и переломал заборы (фото, видео)

На водителя составили протокол.

В Киеве вечером 7 ноября 31-летний водитель грузовика Renault при попытке заехать на стоянку McDonald’s повредил забор заведения.

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«Результат – 2.73 промилле. На водителя инспекторы составили протокол по ч.1 ст.130 (управление в состоянии опьянения), и ст.124 (совершение ДТП без потерпевших) КУоАП», – говорится в сообщении.

На Facebook-странице паблика «Киев Оперативный» отмечается, что водитель переломал все заборы заведения.

«Бухое создание за рулем грузовика хотело заехать на МакДрайв McDonald’s и разбило все заборы. Задержан патрульной полицией», – говорится в сообщении.

Примечательно, что утром водитель снова попался патрульным полицейским: «За ночь не протрезвел и снова сел за руль грузовика... Патрульные составили еще один протокол».

Как ранее сообщал УНИАН, грузовик без тормозов протаранил десяток авто в Киеве.