В Харькове чиновника мэрии облили зеленкой после суда о переименовании проспекта Жукова
Возле здания суда в Харькове неизвестные облили зеленкой 56-летнего заместителя директора юридического департамента горсовета. Событие произошло 8 ноября после слушаний дела о переименовании проспекта Григоренко на Жукова.
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В пресс-службе горсовета сообщили, что мужчина представлял интересы местной власти о возвращении проспекта Григоренко фамилии Жукова.
Мужчина получил ожоги глаз и был доставлен в больницу.
В ГУНП Харьковской области добавляют, что мужчине уже оказали помощь и сейчас допрашивают в отделении полиции.
Потерпевший утверждает, что нападавших было трое и что он успел их сфотографировать.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.
Как сообщал УНИАН, 8 ноября суд в Харькове не удовлетворил апелляцию городского совета относительно возвращения проспекта Григоренко старого названия имени Жукова.