Суд не разрешил вернуть проспекту в Харькове название Жукова
Суд в Харькове не удовлетворил апелляцию городского совета относительно возвращения проспекту Григоренко старое название имени Жукова.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Владимир Рысенко.
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«Мы выиграли апелляцию по Жукову. Решение вступило в законную силу. Проспекта Жукова в Харькове не будет», – написал он.
Как писал УНИАН, 5 сентября Харьковский окружной административный суд удовлетворил исковые требования ряда граждан и организаций, признал противоправным и отменил решение горсовета о возврате старого названия (пр. Жукова) проспекта Григоренко.
Суд отметил, что проект спорного решения не был обнародован в установленном законодательством порядке, в чем усматривается нарушение процедуры.
Вскоре мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что на решение будут подавать апелляцию.