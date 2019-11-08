Суд не разрешил вернуть проспекту в Харькове название Жукова

Решение вступило в силу.

Горсовет Харькова проиграл суд по возврату проспекту старого названия / фото kh.suspilne.media

Суд в Харькове не удовлетворил апелляцию городского совета относительно возвращения проспекту Григоренко старое название имени Жукова.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Владимир Рысенко.

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«Мы выиграли апелляцию по Жукову. Решение вступило в законную силу. Проспекта Жукова в Харькове не будет», – написал он.

Как писал УНИАН, 5 сентября Харьковский окружной административный суд удовлетворил исковые требования ряда граждан и организаций, признал противоправным и отменил решение горсовета о возврате старого названия (пр. Жукова) проспекта Григоренко.

Суд отметил, что проект спорного решения не был обнародован в установленном законодательством порядке, в чем усматривается нарушение процедуры.

Вскоре мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что на решение будут подавать апелляцию.